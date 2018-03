Bundesliga, il 28° turno: c'è il Klassiker, il Dortmund si gioca il 2° posto

Dopo la pausa per le nazionali, il calcio tedesco è pronto a tornare in campo con diverse sfide interessanti e soprattutto il big match dell'intera giornata: Bayern Monaco-Borussia Dortmund, l'ormai Klassiker del calcio tedesco certamente più importante per i gialloneri che si stanno giocando il secondo posto. La squadra di Heynckes arriva dalla sconfitta subita a Lipsia e sarà certamente già concentrata sulla Champions League ma ha bisogno di pochi punti ormai per laurearsi campione di Germania. Il Dortmund invece è in un buon momento ma sarà molto concentrato anche sulle gare di Schalke 04 e Bayer Leverkusen, impegnate rispettivamente contro Friburgo e Augsburg in casa in due gare che non dovrebbero rappresentare ostacoli impegnativi.

Dopo la vittoria col Bayern inoltre il Lipsia sarà ospite dell'Hannover e dovrà vincere per continuare a sognare un posto in Champions League mentre sarà importantissimo il duello a distanza tra Amburgo e Colonia: la prima, ultima in classifica, sarà impegnato in casa dello Stoccarda mentre il Colonia se la vedrà con l'Hoffenheim. Servono punti importanti inoltre anche al Wolfsburg che è in zona rossa e sarà di scena a Berlino contro l'Hertha. Nella domenica di Pasqua infine due saranno le gare in programma: alle 15.30 la sorpresa Francoforte sarà ospite del Werder Brema e soprattutto sarà a conoscenza già dei risultati delle dirette concorrenti per la Champions, mentre alle 18.00 chiuderà la giornata il Borussia M'Gladbach che se le vedrà con il Mainz.