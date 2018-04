Bundesliga, il 29° turno: il Lipsia attende il Leverkusen, è bagarre Europa

Mancano solo sei partite alla fine del campionato tedesco ma a parte il primo posto, è ancora tutto decidere in zona Europa e per la lotta alla salvezza. Il 29° turno di Bundesliga è iniziato con l'anticipo del venerdì tra Hannover e Werder Brema ma oggi alle 15.30 scenderà in campo il Bayern Monaco, squadra al quale mancano pochi punti per vincere matematicamente il titolo e che sarà ospite dell'Augsburg dopo il trionfo a Siviglia in Champions League.

Nel pomeriggio inoltre scenderanno in campo il Wolfsburg, senza vittoria da più di due mesi e di scena in casa del Friburgo, il M'Gladbach che ospiterà l'Hertha Berlino e il Colonia che dovrà vincere nella scontro diretto per la salvezza contro il Mainz, terzultimo e distante sei punti. Alle 18.30 invece toccherà allo Schalke 04, secondo in classifica e in vantaggio di quattro punti sul Dortmund terzo: la squadra di Tedesco sarà ospite dell'Amburgo ultimo e impegnato a cercare la salvezza.

Domenica invece due sono le sfide in programma: alle 15.30 il Borussia Dortmund dovrà reagire dopo il ko subito nel Klassiker e affronterà lo Stoccarda, mentre alle 18 il Francoforte dopo la sconfitta di Brema tenterà di tornare alla vittoria contro l'Hoffenheim. Il turno verrà chiuso dal posticipo del lunedì, lo scontro diretto per la Champions tra Lipsia e Leverkusen, sue squadre separate da appena un punto.

CLASSIFICA: Bayern 69, Schalke 04 52, Dortmund 48, Lipsia 46, Leverkusen 45, Francoforte 45, Hoffenheim 42, Stoccarda 38, M'Gladbach 37, Augsburg 36, Hertha 36, Werder Brema 36, Hannover 32, Friburgo 30, Wolfsburg 26, Mainz 26, Colonia 20, Amburgo 19.