Bundesliga, il 3° turno: c'è Bayern-Leverkusen e il derby tra le sorprese

Dopo la pausa per le nazionali, è tornata in campo la Bundesliga con l'anticipo del venerdì del terzo turno tra Borussia Dortmund e Francoforte. Nel pomeriggio invece è in programma lo scontro diretto tra il Bayern Monaco, primo in classifica a punteggio pieno, e il Bayer Leverkusen fermo a zero punti ma in buona compagnia. Andranno alla ricerca della prima vittoria in campionato anche il Lipsia che in casa affronterà l'Hannover, reduce da due pareggi consecutivi e il piccolo Dusseldorf che ospiterà l'Hoffenheim.

Inoltre è in programma lo scontro diretto tra il Mainz e il l'Augsburg, entrambe a quattro punti mentre il Wolfsburg sfiderà l'Hertha Berlino nel derby delle sorprese di questo inizio di Bundesliga. Entrambe le squadre infatti hanno vinto le loro prime due gare e ora sono pronte a darsi battaglia. Sabato infine alle 18.30 scenderà in campo lo Schalke 04, altra grande ferma a zero punti, che sarà di scena in casa di un Borussia M'Gladbach che invece ha già conquistato quattro punti.

Domenica invece due saranno le gare che chiuderanno questo turno: alle 15.30 il Werder Brema se la vedrà con il Norimberga mentre alle 18 il Friburgo attenderà lo Stoccarda nella gara tra le altre due squadre che hanno ancora zero punti in classifica.

CLASSIFICA: Bayern 6, Wolfsburg 6, Hertha 6, Dortmund 4, M'Gladbach 4, Werder Brema 4, Augsburg 4, Mainz 4, Francoforte 3, Hoffenheim 3, Hannover 2, Dusseldorf 1, Norimberga 1, Lipsia 1, Schalke 04 0, Leverkusen 0, Friburgo 0, Stoccarda 0.