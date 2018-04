Bundesliga, il 30° turno: Champions in palio, Schalke-BVB vale il 2° posto

Dopo la vittoria del titolo da parte del Bayern Monaco, andranno in scena le ultime cinque giornate che metteranno in palio la salvezza e i posti per l'Europa. Il 30° turno di Bundesliga si è aperto con l'anticipo del venerdì tra Wolfsburg e Augsburg mentre nel pomeriggio sarà in programma il primo scontro diretto per l'Europa, quello tra Bayer Leverkusen tornato alla vittoria in casa di un Lipsia con la testa all'Europa League, e il Francoforte quinto ad appena due punti. Alle 15.30 inoltre l'Hoffenheim ospiterà l'Amburgo penultimo e molto interessato anche al risultato del Colonia, impegnato a Berlino contro l'Hertha, mentre lo Stoccarda spera di tornare alla vittoria dopo il ko di Dortmund nella sfida contro l'Hannover. Alle 18.30 invece toccherà ai campioni del Bayern che dopo le fatiche di Champions col Siviglia ospiteranno un M'Gladbach lontano ben sei punti dal sesto posto. Domenica invece alle 15.30 andrà in scena il secondo big match della giornata: lo scontro diretto per il secondo posto tra Schalke 04 e Borussia Dortmund, due squadre separate da un solo punto. Alle 18 invece il Lipsia tenterà di rialzarsi sarà ospite del Werder Brema e la giornata verrà chiusa dal posticipo del lunedì tra Mainz e Friburgo.

CLASSIFICA: Bayern 72, Schalke 52, Dortmund 51, Francoforte 46, Lipsia 46*, Leverkusen 45*, Hoffenheim 43, M'Gladbach 40, Stoccarda 38, Hertha 36, Augsburg 36, Werder Brema 36, Hannover 35, Friburgo 30, Wolfsburg 29, Mainz 27, Amburgo 22, Colonia 21.