Bundesliga, il 31° turno: c'è il derby BVB-Schalke, Bayern di domenica

Stiamo per giungere al termine di questa stagione di Bundesliga, per la quale mancano soltanto le ultime quattro giornate che saranno decisive per la squadra campione. Il 31° turno è iniziato con l'anticipo del venerdì tra Augsburg e Bayer Leverkusen, mentre nel pomeriggio scenderà in campo il Borussia Dortmund che sarà impegnato nel derby contro lo Schalke 04, un derby meno focoso del solito ma che potrebbe tanto da dire. Lo Schalke 04 infatti è una squadra che si sta trascinando alla fine della stagione e non vede l'ora di andare in vacanza, ma il BVB deve fare di tutto per vincere e mettere pressione al Bayern Monaco che ha un solo punto di vantaggio.

Inoltre alle 15.30 toccherà anche al Lipsia che ha conquistato la finale di DFB-Pokal e ospiterà in casa un Friburgo ormai tranquillo. Inoltre il Werder Brema dopo il ko di Coppa contro il Bayern cercherà di ritrovare la vittoria contro il Fortuna Dusseldorf, reduce da due sconfitte di fila mentre il Francoforte potrebbe optare per un po' di turnover contro un Hertha Berlino in crisi, in vista della semifinale di Europa League. Inoltre l'Hannover ultimo spera di tornare alla vittoria contro il Mainz, mentre il sabato verrà chiuso dal match delle 18.30 tra lo Stoccarda in cerca di punti per la salvezza e un Borussia M'Gladbach in forte calo in questo finale di stagione difficile.

Domenica infine alle 15.30 toccherà all'Hoffenheim che ospiterà un Wolfsburg che spera di tornare alla vittoria dopo un pareggio e una sconfitta e spera ancora nell'Europa League, mentre alle 18 il Bayern Monaco chiuderà questa giornata con la sfida in casa del Norimberga penultimo e sarà già a conoscenza del risultato del Borussia Dortmund.

CLASSIFICA: Bayern 70, Dortmund 69, Lipsia 61, Francoforte 53, M'Gladbach 51, Hoffenheim 50, Leverkusen 48, Brema 46, Wolfsburg 46, Dusseldorf 37, Mainz 36, Hertha 35, Friburgo 32, Augsburg 31, Schalke 27, Stoccarda 21, Norimberga 18, Hannover 14.