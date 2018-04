Bundesliga, il 31° turno: il BVB ospita il Leverkusen, Schalke 04 a Colonia

Il 31° turno di Bundesliga si aprirà con l'anticipo del venerdì tra Wolfsburg e Borussia M'Gladbach. Nel pomeriggio invece scenderà in campo il Bayern Monaco, già matematicamente vincitore del titolo, che sarà di scena in casa dell'Hannover in una sfida che vale niente o poco prima dell'importante semifinale di Champions League. Inoltre è in programma lo scontro diretto tra l'Amburgo penultimo e il Friburgo terzultimo ma con ben otto punti di vantaggio, mentre il Lipsia cercherà di tornare alla vittoria dopo un pareggio e una sconfitta contro l'Hoffenheim, appena un punto sotto alla squadra di Hasenhuttl e ancora in corsa per il quarto posto. A pari punti con l'Hoffenheim c'è il Francoforte che dovrà riscattare il brutto ko di Leverkusen contro un Hertha Berlino senza stimoli mentre lo Stoccarda dopo tre gare senza vittoria tenterà di tornare a conquistare i tre punti davanti ai suoi tifosi contro il Werder Brema.

Il sabato di Bundesliga si chiuderà con il posticipo delle 18.30 tra il Borussia Dortmund e il Bayer Leverkusen, due squadre a pari punti che si sfideranno nello scontro diretto di questa giornata. Il BVB è reduce dal ko nel derby che valeva il secondo posto contro lo Schalke 04 e ha la necessità di fare punti contro un Leverkusen in grande slancio e vuole scalzare i gialloneri per conquistare il terzo posto in solitaria. Infine domenica saranno due le sfide in programma: alle 15.30 il Mainz cercherà altri punti utili alla salvezza in casa dell'Augsburg mentre alle 18 il Colonia ultimo ospiterà lo Schalke 04, che ora più che mai deve vincere per consolidare il suo ruolo di vice-Bayern.

CLASSIFICA: Bayern 75, Schalke 04 55, Leverkusen 51, Dortmund 51, Lipsia 47, Hoffenheim 46, Francoforte 46, M'Gladbach 40, Hertha 39, Stoccarda 39, Werder Brema 37, Augsburg 37, Hannover 36, Wolfsburg 30, Friburgo 30, Mainz 27, Amburgo 22, Colonia 21.