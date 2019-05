Bundesliga, il 32° turno: ancora tutto aperto per il titolo e l'Europa

Il 32° turno di Bundesliga è iniziato con l'anticipo del venerdì tra Mainz e Lipsia. Nel pomeriggio invece scenderà in campo il Bayern Monaco che ha due punti di vantaggio sul Dortmund ma dopo il passo falso di Norimberga è chiamato a vincere contro l'Hannover per mettere pressione sulla squadra di Favre che giocherà alle 18.30. Inoltre l'Hertha Berlino senza vittoria da più di mesi affronterà in casa lo Stoccarda che continua a sperare nella salvezza, il Wolfsburg sarà impegnato contro il Norimberga mentre il Borussia M'Gladbach se la vedrà contro l'Hoffenheim nella scontro diretto per l'Europa. Alle 18.30 come detto toccherà al Borussia Dortmund che dovrà assolutamente reagire dopo la sconfitta nel derby ma sarà ospite dell'ostico Werder Brema che però non vince da due giornate.

Domenica infine saranno tre le gare in programma: alle 13.30 lo Schalke dopo la vittoria di Dortmund, punterà a trovare continuità contro l'Augsburg che però è in un buon momento, mentre alle 15.30 il Friburgo affronterà il Fortuna Dusseldorf. La giornata verrà chiuso dalla sfida delle 18 tra il Bayer Leverkusen e il Francoforte reduce dal pareggio di Europa League contro il Chelsea: in palio l'ultimo posto per la Champions.

CLASSIFICA: Bayern 71, Dortmund 69, Lipsia 64, Francoforte 54, M'Gladbach 51, Hoffenheim 50, Leverkusen 51, Werder Brema 49, Wolfsburg 46, Dusseldorf 40, Hertha 37, Mainz 36, Friburgo 32, Augsburg 31, Schalke 04 30, Stoccarda 24, Norimberga 19, Hannover 18.