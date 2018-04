Bundesliga, il 32° turno: rush finale per l'Europa, due gli scontri salvezza

Mancano tre turni alla fine del campionato tedesco e se il campione è ormai già noto a tutti, restano da delineare le squadre che andranno in Champions ed Europa League e quelle che retrocederanno e accederanno al play-off per restare nella massima serie. Il 32° turno di Bundesliga si è aperto con l'anticipo del venerdì tra Hoffenheim e Hannover, mentre oggi scenderanno in campo lo Schalke 04, secondo in classifica a +2 sul Dortmund, che ospiterà un Borussia M'Gladbach ormai troppo distante dall'Europa e il Bayern Monaco che dopo il ko di Champions, è concentrato sul ritorno di Madrid ma dovrà ospitare un Francoforte in grande difficoltà che ha ha bisogno di una vittoria per non buttare al vento gli ottimi risultati ottenuti fino ad ora.

Inoltre sono in programma due scontri per la salvezza: il Wolfsburg ospiterà l'Amburgo, squadra che ha appena cinque punti in meno e spera nel miracolo mentre il Friburgo terzultimo e sempre ko nelle ultime gare, ospiterà il Colonia ultimo. Gara con poco in palio quella invece tra Hertha Berlino e Augsburg mentre alle 18.30 il Bayer Leverkusen dovrà ottenere i tre punti per credere ancora nel terzo posto e dovrà battere uno Stoccarda che ha poco da chiedere a questo campionato. Infine domenica due saranno le gare in programma: alle 15.30 il Lipsia ormai sesto e senza vittorie da tre gare, sarà ospite del Mainz alla ricerca di punti utili per la salvezza mentre alle 18 toccherà al Borussia Dortmund impegnato sul campo del Werder Brema.

CLASSIFICA: Bayern 78, Schalke 04 56, Dortmund 54, Leverkusen 51, Hoffenheim 49, Lipsia 47, Francoforte 46, M'Gladbach 43, Hertha 42, Stoccarda 42, Augsburg 40, Werder Brema 37, Hannover 36, Wolfsburg 30, Mainz 30, Friburgo 30, Amburgo 25, Colonia 22.