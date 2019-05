Bundesliga, il 33° turno: tutti alle 15.30, Europa e titolo ancora in ballo

Si avvicina la fine della Bundesliga e oggi alle 15.30 andranno in scena tutte le gare della 33a giornata. Come di consueto infatti gli ultimi due turni si giocano in contemporanea, dunque sarà un sabato ricco di gol e possibili verdetti. Oggi potrebbe già finalmente arrivare il vincitore del titolo con il Bayern Monaco che ha quattro punti di vantaggio sul Borussia Dortmund e nel pomeriggio giocherà in casa del Lipsia, ormai certo del terzo posto, mentre il BVB ospiterà in casa il Fortuna Dusseldorf già salvo. Per il quarto posto invece è autentica bagarre: Francoforte e Leverkusen hanno entrambe 54 punti e giocheranno rispettivamente contro Mainz e Schalke 04, due squadre che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato ma l'Eintracht dopo essersi giocato ai rigori la finale di Europa League potrebbe accusare la stanchezza. Il Borussia M'Gladbach invece ha due punti di distacco dalle due e dopo due sconfitte e un pareggio, sarà di scena in casa del Norimberga penultimo ma che ha ancora la possibilità di giocarsi il play-off a patto di vincere e che lo Stoccarda, distante cinque punti, perda entrambe le ultime due gare, a partire dalla sfida interna contro il Wolfsburg altra squadra, distante due punti dal quarto posto che punta a giocarsi tutto in questo finale. Infine l'Hoffenheim, a quota 51, è anch'essa ancora in piena corsa e si giocherà le sue speranze europee contro il Werder Brema, troppo distante e senza vittoria da tre gare. Non ci sarà nulla in palio invece per l'Hertha Berlino che sarà ospite dell'Augsburg e per il Friburgo che affronterà l'Hannover ultimo.

CLASSIFICA: Bayern 74, Dortmund 70, Lipsia 64, Francoforte 54, Leverkusen 54, M'Gladbach 52, Wolfsburg 52, Hoffenheim 51, Werder Brema 47, Dusseldorf 41, Hertha Berlino 40, Mainz 37, Friburgo 33, Augsburg 32, Schalke 04 31, Stoccarda 24, Norimberga 19, Hannover 18.