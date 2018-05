Bundesliga, il 33° turno: in ballo Europa e salvezza nella penultima giornata

Mancano appena due giornate alla fine del campionato tedesco ma ci sono ancora dei verdetti da acquisire. Il Bayern Monaco è ormai certo della vittoria e dopo la delusione di Champions League sarà di scena in casa dell'ultimo in classifica, il Colonia, ormai condannato alla retrocessione. Dietro al Bayern però è ancora autentica bagarre con lo Schalke 04 secondo e in vantaggio rispetto a Dortmund, Hoffenheim e Leverkusen. La squadra di Domenico Tedesco sarà di scena in casa dell'Augsburg, squadra di metà classifica che ha poco ancora da chiedere, mentre il Leverkusen dopo due ko di fila cercherà di tornare alla vittoria in casa dell'ottimo Werder Brema.

Tutte le gare si giocheranno in contemporanea quindi saranno certamente interessati anche il Dortmund, impegnato in casa contro il Mainz e l'Hoffenheim che sarà di scena in casa dello Stoccarda, in grande forma e reduce da tre risultati utili consecutivi. Continua a sperare nella qualificazione all'Europa nobile anche il Lipsia, senza vittoria da quattro gare e impegnato in casa contro un Wolfsburg in piena lotta per la salvezza. E' dietro di un punto invece il Francoforte che non trova i tre punti da più di un mese e spera di chiudere al meglio questo campionato ma di fronte si troverà l'Amburgo, che con un occhio al Wolfsburg, cercherà la terza vittoria di fila per una salvezza ancora possibile. Interessato a queste gare anche il Friburgo di scena a M'Gladbach mentre servirà a poco la gara tra Hannover ed Hertha.

CLASSIFICA: Bayern 81, Schalke 57, Dortmund 55, Hoffenheim 52, Leverkusen 51, Lipsia 47, Francoforte 46, Stoccarda 45, M'Gladbach 44, Hertha 43, Augsburg 41, Werder Brema 38, Hannover 36, Mainz 33, Friburgo 33, Wolfsburg 30, Amburgo 28, Colonia 22.