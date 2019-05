Bundesliga, il 34° turno: Europa e titolo si decidono negli ultimi 90 minuti

Oggi alle 15.30 andrà in scena l'ultimo turno di Bundesliga, il 34°, con tutte le nove gare in contemporanea. In palio c'è ancora il titolo di campioni di Germania con il Bayern Monaco capolista che ha due punti di vantaggio sul Borussia Dortmund dopo il passo falso di Lipsia. La squadra di Kovac sarà impegnata all'Allianz Arena contro il Francoforte, una delle squadre che si sta giocando il quarto posto distante un punto e occupato attualmente da Bayer Leverkusen, che giocherà contro un Hertha Berlino senza motivazioni, e il Borussia M'Gladbach che ospiterà invece il Borussia Dortmund in una gara che potrebbe decidere dunque non solo il titolo ma anche la corsa all'Europa.

Senza dimenticare inoltre il Wolfsburg che dopo la sconfitta di Stoccarda spera di tornare alla vittoria contro l'Augsburg per assicurarsi quantomeno un posto in Europa League, cercato anche dall'Hoffenheim, senza vittoria da tre gare e impegnato in casa del Mainz, e il Werder Brema che è a due punti dal settimo posto e nel pomeriggio ospiterà un Lipsia già certo della sua posizione e che potrebbe avere la testa già alla finale di DFB-Pokal.

Senza motivazioni invece la gara tra il Fortuna Dusseldorf che dopo la sconfitta di Dortmund spera di chiudere con un successo, e l'Hannover già certo della retrocessione, mentre lo Stoccarda prima del play-off salvezza andrà a far visita allo Schalke, una delle grandi delusioni di questo campionato e il Norimberga chiuderà la sua stagione nella massima serie in casa del Friburgo.

CLASSIFICA: Bayern 75, BVB 73, Lipsia 66, M'Gladbach 55, Leverkusen 55, Francoforte 54, Wolfsburg 52, Hoffenheim 51, Werder Brema 50, Hertha 43, Dusseldorf 41, Mainz 40, Friburgo 33, Augsburg 32, Schalke 04 32, Stoccarda 27, Hannover 21, Norimberga 19.