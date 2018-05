Bundesliga, il 34° turno: scontro diretto BVB-Hoffenheim e salvezza in palio

Oggi andrà in scena l'ultima giornata del campionato tedesco. Tutte le squadre infatti scenderanno in campo in contemporanea alle 15.30 e sono diversi ancora i verdetti da verificare. Il Bayern Monaco, certo del suo primo posto, chiuderà il suo campionato all'Allianz Arena per la sfida contro l'ottimo Stoccarda imbattuto negli ultimi quattro turni. Lo Schalke 04, ormai secondo matematicamente invece saluterà i suoi tifosi nella sfida contro il Francoforte, tornato alla vittoria e bisognoso di un miracolo per entrare in Europa.

Chi invece non può proprio sbagliare è il Borussia Dortmund, attualmente terzo e impegnato nello scontro diretto contro l'Hoffenheim quarto e distante tre punti come il Leverkusen impegnato nella sfida contro l'Hannover, mentre il Lipsia sarà di scena a Berlino contro un Hertha già in vacanza. Dortmund, Hoffenheim, Leverkusen e Lipsia: quattro squadre per i due posti di Champions e i due posti di Europa League con il Francoforte che guarda e spera, ma ha bisogno di un miracolo.

Oltre all'Europa è in palio inoltre anche la salvezza perché solo il Colonia è matematicamente già retrocesso. Sfida a distanza infatti tra Amburgo e Wolfsburg: una delle due andrà direttamente in seconda divisione, l'altra al play-off. L'Amburgo se la vedrà con il M'Gladbach mentre il Wolfsburg ospiterà il Colonia ultimo, ma bisogna tenere d'occhio anche al Friburgo impegnato contro un Augsburg che non ha più nulla da chiedere a questo campionato.

CLASSIFICA: Bayern 84, Schalke 60, Borussia Dortmund 55, Hoffenheim 52, Bayer Leverkusen 52, Lipsia 50, Eintracht Francoforte 49, Stoccarda 48, Borussia Moenchengladbach 47, Hertha Berlino 43, Augsburg 41, Werder Brema 39, Hannover96 39, Magonza 36, Friburgo 33, Wolfsburg 30, Amburgo 28, Colonia 22.