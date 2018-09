Bundesliga, il 4° turno: c'è Schalke 04-Bayern, BVB con l'Hoffenheim

Con l'anticipo del venerdì tra Stoccarda e Fortuna Dusseldorf si è aperto il quarto turno di Bundesliga che vede in programma diverse sfide interessanti. Il Borussia Dortmund infatti cercherà la terza vittoria in quattro giornate in casa dell'Hoffenheim, reduce dal pareggio di Champions League in casa dello Shakthar e dalla sconfitta dell'ultimo turno contro il Dusseldorf. Wolfsburg ed Hertha Berlino, secondi in classifica insieme ai gialloneri, saranno impegnati inoltre rispettivamente contro Friburgo, fermo ad un punto, e Borussia M'Gladbach, un'altra squadra che ha sette punti ed è pronto a sfidare i berlinesi in una sorta di scontro diretto.

Dopo la sconfitta di Magonza, l'Augsburg invece ospiterà il Werder Brema ancora imbattuto, mentre il Norimberga cercherà la prima vittoria in campionato contro l'Hannover. Alle 18.30 il sabato di Bundesliga si chiuderà con il posticipo tra Schalke 04 e Bayern Monaco, due squadre in due momenti opposti: quella di Tedesco ha perso tutte e tre le prime gare di campionato, mentre il Bayern è primo in classifica ed ha trionfato anche in Champions.

Domenica infine due saranno le sfide in programma: alle 15.30 il deludente Leverkusen, fermo a zero punti, ospiterà il sorprendente Mainz mentre alle 18 la giornata verrà completata con la sfida tra le due squadre reduci dall'Europa League, Francoforte e Lipsia.

CLASSIFICA: Bayern 9, Dortmund 7, Wolfsburg 7, Hertha 7, M'Gladbach 7, Mainz 7, Werder Brema 5, Dusseldorf 4, Augsburg 4, Lipsia 4, Hoffenheim 3, Francoforte 3, Hannover 2, Norimberga 2, Friburgo 1, Stoccarda 1, Schalke 04 0, Leverkusen 0.