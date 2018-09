Bundesliga, il 5° turno: Bayern e BVB in casa, lo Schalke cerca i 3 punti

Solo qualche ora di riposo per la Bundesliga che questa sera tornerà in campo con il turno infrasettimanale. Oggi quattro le sfide in programma, chiuderanno domani altre cinque gare con diverse big protagoniste. Ma partiamo da oggi con una gara alle 18.30 tra il Werder Brema, reduce dall'entusiasmante vittoria di Augusta, e l'Hertha Berlino prima inseguitrice del Bayern Monaco ancora imbattuta. Alle 20.30 invece proprio la capolista ospiterà all'Allianz Arena l'Augsburg mentre lo Schalke 04 cercherà i primi tre punti in casa del Friburgo, dopo le tre sconfitte consecutive. Infine l'Hoffenheim dopo il pari con il Dortmund, sarà di scena ad Hannover.

Mercoledì invece scenderà in campo alle 18.30 il Bayer Leverkusen, che contro il Mainz ha trovato la prima vittoria del campionato e cercherà di ripetersi contro il Dusseldorf. In serata inoltre il Borussia M'Gladbach, dopo il ko di Berlino, cercherà di reagire contro il pericoloso Francoforte e il Lipsia, che ha bisogno di una scossa, se la vedrà con lo Stoccarda ancora senza vittorie in questa stagione. Infine il Wolfsburg, reduce dalla brutta sconfitta rimediata in casa contro il Friburgo, sarà ospite del Mainz e il Borussia Dortmund punta a tornare alla vittoria contro la matricola Norimberga.

CLASSIFICA: Bayern 12, Hertha 10, Dortmund 8, Werder Brema 8, Wolfsburg 7, M'Gladbach 7, Mainz 7, Norimberga 5, Dusseldorf 5, Lipsia 5, Hoffenheim 4, Augsburg 4, Francoforte 4, Friburgo 4, Leverkusen 3, Hannover 2, Stoccarda 2, Schalke 04 04.