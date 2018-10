Bundesliga, il 9° turno: il BVB ospite l'Hertha. Lo Schalke riparte da Lipsia

La nona giornata di Bundesliga si aprirà con l'anticipo del venerdì tra il Friburgo e il Borussia M'Gladbach. Nel pomeriggio invece quattro le sfide in programma con la capolista Borussia Dortmund che in casa affronterà l'Hertha Berlino, reduce da un pareggio interno. La squadra di Favre è in grande forma e dopo aver travolto l'Atletico Madrid in Champions League, punta a conquistare altri tre punti in campionato e tenere le distanze sul Bayern Monaco che invece sarà di scena in casa del Mainz per la terza trasferta consecutiva tra campionato ed Europa. Inoltre il Wolfsburg cercherà di dimenticare la sconfitta subita contro i campioni in carica della scorsa settimana nella sfida contro il Fortuna Dusselford e l'Hannover sfiderà in casa l'Augsburg. Alle 18.30 inoltre toccherà all'Hoffenheim che dopo l'incredibile 3-3 conquistato contro il Lione in Champions League, ospiterà in casa uno Stoccarda in grande difficoltà e ultimo in classifica.

Domenica infine tre saranno le sfide in programma: alle 13.30 il Norimberga affronterà il Francoforte reduce dall'impegno di Europa League e in grande forma; alle 15.30 il Lipsia ospiterà in casa lo Schalke 04 in quello che dovrebbe essere il match di spicco della nona giornata ma che vede al momento due squadre in situazioni opposte e alle 18 chiuderà il turno la gara tra il Werder Brema secondo in classifica e il Bayer Leverkusen, sconfitto 3-2 a Zurigo in Europa.

CLASSIFICA: BVB 20, Werder 17, M'Gladbach 17, Bayern 16, Lipsia 15, Hertha 15, Francoforte 13, Hoffenheim 10, Augsburg 9, Mainz 9, Wolfsburg 9, Friburgo 9, Leverkusen 8, Norimberga 8, Hannover 6, Schalke 04 6, Stoccarda 5, Dusseldorf 5.