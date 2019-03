Bundesliga, il calendario di Bayern e BVB: Klassiker il prossimo 6 aprile

Dopo 26 giornate la Bundesliga non ha ancora un padrone e in vetta sta vivendo la grande sfida tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Dopo un inizio scoppiettante la squadra di Favre ha avuto un inevitabile calo e ha subito il ritorno dei campioni in carica che ora hanno gli stessi punti dei gialloneri ma una differenza reti migliore. Tuttavia mancano ancora otto giornate e c'è lo scontro diretto all'Allianz Arena tutto da giocare. Il calendario della Bundesliga infatti al ritorno dalla pausa vedrà Bayern e Dortmund impegnate rispettivamente contro Friburgo in trasferta e Wolfsburg in casa, un turno più favorevole certamente alla squadra di Kovac che invece alla 28a giornata, il prossimo 6 aprile, ospiterà proprio il BVB in un Klassiker tutto da vivere e che potrebbe vedere le due squadre ancora a pari punti.

Dopo lo scontro diretto il Borussia Dortmund affronterà in casa il Mainz mentre il Bayern Monaco sarà di scena in casa del Fortuna Dusseldorf. Alla 30a giornata inoltre i bavaresi affronteranno in casa il temibile Werder Brema mentre il BVB sarà ospite del Friburgo e la settimana dopo il Dortmund sarà impegnato nel derby contro uno Schalke in decadenza e il Bayern è atteso dalla sfida contro il Norimberga ultimo in classifica. Infine nelle ultime tre giornate il Borussia affronterà Werder Brema in trasferta, Dusseldorf in casa e infine il M'Gladbach ancora fuori mentre il Bayern se la giocherà contro Hannover all'Allianz, Lipsia fuori e Francoforte ancora in casa. Entrambe le due squadre avranno diverse sfide interessanti ma il calendario del Dortmund sembra decisamente più impegnativo con lo scontro diretto lontano da casa, il derby con lo Schalke e le sfide contro M'Gladbach e Wolfsburg, anche se in queste ultime giornate niente sarà scontato e deciderà soltanto il campo un campionato che comunque è tornato ad essere avvincente.

BUNDESLIGA - LE ULTIME OTTO GIORNATE

27° Friburgo vs Bayern - Dortmund vs Wolfsburg

28° BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND

29° - Dusseldorf vs Bayern - Dortmund vs Mainz

30° Bayern vs W. Brema - Friburgo vs Dortmund

31° Norimberga vs Bayern - Dortmund vs Schalke 04

32° Bayern vs Hannover - W. Brema-Dortmund

33° Lipsia-Bayern - Dortmund-Dusseldorf

34° Bayern-Francoforte - M'Gladbach-Dortmund