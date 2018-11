Bundesliga, l'11° turno: a Dortmund c'è il Klassiker, domenica di fuoco

Oggi in TV , la serie B e gli anticipi di A

Hellas, Grosso: "Dobbiamo rimetterci in carreggiata per tornare a vincere"

Lecce, Liverani: "Cosenza abituato a lottare, ritiro per recuperare"

Carpi, i convocati per il Benevento. Out Mokulu

Cremonese, i convocati per il Livorno. Out Paulinho e Radunovic

Cosenza, Braglia: "Lecce meglio in trasferta. D'Orazio e Bruccini ok"

Padova, i convocati di Foscarini per Ascoli. Torna Chinellato

Carpi, Castori: "Finale 2017 non conta, domani serve una vittoria"

Perugia, Bianco al 45': "Dobbiamo stare in guardia, sono fortissimi"

Cosenza, i convocati per il Lecce. Tornano D'Orazio e Bruccini

Hellas, Crescenzi in gruppo. Domani la partenza per Brescia

Pescara, Marras: "Primi meritatamente. A Palermo per far punti"

Serie B, 12° Giornata - Esame Carpi per Bucchi, big match a Palermo

Il Secolo XIX: "Spezia a Salerno, in palio un posto al sole"

Alle 18.30 il sabato si concluderà con il big match del Signal Iduna Park che tuttavia non sarà l'unica gara importante della giornata. La domenica di Budnesliga infatti si preannuncia scoppiettante: alle 15.30 il Lipsia quarto e dopo aver saputo il risultato delle avversarie, se la vedrà con un Leverkusen senza continuità e reduce dalla sconfitta contro l'Hoffenheim mentre alle 18 chiuderà lo Schalke 04 che sarà di scena in casa di un Francoforte alquanto temibile.

Prima però nel pomeriggio toccherà anche al Borussia M'Gladbach, l'altra seconda insieme ai bavaresi, ospite di un Werder Brema che arriva da due sconfitte consecutive e all'Hertha Berlino, reduce dal brutto ko interno contro il Lipsia e di scena a Dusseldor, ultimo in classifica come lo Stoccarda che dopo il con il Francoforte spera di tornare a fare punti contro il Norimberga, capace di strappare un importante 2-2 nell'ultimo turno contro l'Augsburg. Sarà interessante inoltre la sfida equilibrata tra Friburgo e Mainz mentre l'Hoffenheim dopo il pareggio strappato a Lione ospiterà l'Augsburg.

Con l'anticipo del venerdì tra Hannover e Wolfsburg ha avuto inizio l'11° turno di Bundesliga che ha in programma diverse gare importanti. Questo infatti sarà il turno del grande Klassiker, il big match tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, le grandi di Germania che stanno vivendo momenti diversi. La squadra di Favre è in testa alla classifica e con un successo aumenterebbe il vantaggio sul Bayern che stranamente si trova ad inseguire ed è atteso da una trasferta complicata.

