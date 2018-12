© foto di Imago/Image Sport

Bayern Monaco miglior squadra di Germania e non poteva essere altrimenti, visto il cammino trionfale nella scorsa stagione sotto la guida di Jupp Heynckes. Qualche passo a vuoto in questa nuova stagione ma la leadership nel 2018 non è mai stata in discussione. Il Borussia Dortmund sta tornando un degno rivale e la gestione Favre ha rinvigorito i gialloneri. Dietro, il vuoto: Lipsia terza forza, meglio dell'Hoffenheim che però si è tolto la soddisfazione di centrare la qualificazione alla Champions League. Senza contare le squadre che hanno disputato metà stagione in Zweite Bundesliga, la maglia nera va all'Hannover.

79 BAYERN MONACO

69 BORUSSIA DORTMUND

56 RB LIPSIA

54 HOFFENHEIM

52 BORUSSIA MONCHENGLADBACH

51 SCHALKE 04

51 BAYER LEVERKUSEN

50 EINTRACHT FRANCOFORTE

49 WERDERE BREMA

48 STOCCARDA

43 HERTHA BERLINO

42 WOLFSBURG

40 MAINZ

68 FRIBURGO

32 AUGUSTA

27 HANNOVER

18 FORTUNA DUSSELDORF (*)

16 COLONIA (*)

16 AMBURGO (*)

11 NORIMBERGA (*)