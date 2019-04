Bundesliga: la lotta al titolo continua, Bayern a +1. Domani il Francoforte

Continua il botta e risposta tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Le due squadre sono ancora distanti un so lo punto a quattro giornate dalla fine del campionato dopo le rispettive vittorie conquistate contro Werder Brema in casa e Friburgo in trasferta. È saldo al terzo posto invece il Lipsia che ha battuto anche il Borussia M'Gladbach nello scontro diretto arrivando a totalizzare 9 punti di vantaggio sul Francoforte che sarà però in campo domani nella bella sfida contro il Wolfsburg che chiuderà questo 30esimo turno. Quarta vittoria consecutiva invece per l'Hoffenheim che ha rifilato cinque gol ad un bruttissimo Schalke 04 sceso addirittura al quartultimo posto in virtù del 6-0 rifilato dall'Augsburg ad uno Stoccarda che sembra oramai rassegnato alla retrocessione come il Norimberga sconfitto 2-0 dal Leverkusen e l'Hannover sempre più ultimo. È tornato alla vittoria invece il Mainz che ha battuto 3-1 il Fortuna Dusseldorf.

CLASSIFICA: Bayern 70, Dortmund 69, Lipsia 61, Francoforte 52*, M'Gladbach 51, Hoffenheim 50, Leverkusen 48, Brema 46, Wolfsburg 45*, Dusseldorf 37, Mainz 36, Hertha 35, Friburgo 32, Augsburg 31, Schalke 27, Stoccarda 21, Norimberga 18, Hannover 14.