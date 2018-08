Bundesliga, la tabella trasferimenti 2018-19

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

AUGSBURG

all. Manuel Baum (confermato)

Acquisti:

Callsen-Bracker (dc, Kaiserslautern,fp)

Götze (td, Bayern, 0)

Hahn (ad, Amburgo, 3mln)

Jensen (tq, Twente, 3mln)

Ji Dong-Won (sp, Darmstadt, fp)

Rieder (dc, Slask Wroclaw, fp)

Stafylidis (ts, Stoke City, fp)

Teigl (cd, Braunschweig, fp)

Cessioni:

Gelios (por, Hansa Rostock, 0)

Heller (td, Darmstadt, p)

Hitz (por, Borussia Dortmund, 0)

Kacar (cc, fine contratto)

Opare (td, Anversa, 0)

Leitner (cc, Norwich)

Usami (as, Fortuna Dusseldorf, riscatto prs)

- - -

BAYER LEVERKUSEN

all. Heiko Herrlich (confermato)

Acquisti:

Dragovic (dc, Leicester, fp)

Hradecky (por, Eintracht Francoforte, 0)

Kirschbaum (por, Norimberga, 0)

Paulinho (as, Vasco da Gama, 18.5 mln)

Thelin (pc, Anderlecht, p)

Weiser (td, Hertha, 12)

Cessioni:

Frey (cc, fine contratto)

Henrichs (td, Monaco, 20 mln)

Kiessling (pc, fine carriera)

Leno (por, Arsenal, 25 mln)

Lomb (por, Sandhausen, p)

Yurchenko (cc, fine contratto)

- - -

BAYERN MONACO

all. Niko Kovac (nuovo)

Acquisti:

Davies (as, Vancouver, 10 mln)

Gnabry (as, Hoffenheim, fp)

Goretzka (cc, Schalke 04, 0)

Renato Sanches (cc, Swansea, fp)

Cessioni:

Benko (tq, LASK, 0)

Dorsch (cc, fine contratto)

Douglas Costa (ad, Juventus, 40mln)

Götze (td, Augsburg, 0)

Rudy (cc, Schalke 04, 16mln)

Starke (por, Fine carriera)

Vidal (cc, Barcellona, 18 mln)

- - -

BORUSSIA DORTMUND

all. Lucien Favre (nuovo)

Acquisti:

Alcacer (pc, Barcellona, p)

Bruun Larsen (as, Stoccarda, fp)

Burnic (cc, Stoccarda, fp)

Delaney (cc, Werder Brema, 20 mln)

Diallo (dc, Mainz, 28 mln)

Hakimi (td, Real Madrid, p)

Hitz (por, Augsburg, 0)

Oelschlägel (por, Werder Brema, 0)

Witsel (cc, Tianjin Quanjian, 20 mln)

Wolf (ed, Eintracht Francoforte, 5mln)

Cessioni:

Batshuayi (pc, Chelsea, fp)

Castro (cc, Stoccarda, 5mln)

Durm (td, Huddersfield)

Merino (cc, Newcastle, 7 mln)

Passlack (td, Norwich, 0)

Reimann (por, Kiel, 0)

Schürrle (as, Fulham, p)

Sokratis (dc, Arsenal, 16mln)

Weidenfeller (por, fine carriera)

Yarmolenko (ad, West Ham, 23mln)

- - -

BORUSSIA MONCHENGLADBACH

all. Dieter Hecking (confermato)

Acquisti:

Bennets (cs, Tottenham, 2.25 mln)

Neuhaus (cc, Dusseldorf, fp)

Ndenge (cc, Roda, fp)Yeboah (sp, Paderborn, fp)

Lang (td, Basilea, 2.8mln)

Pléa (pc, Nizza, 23mln)

Poulsen (ts, Midtjylland, 4.5mln)

Cessioni:

Bobadilla (pc, Argentinos, 1.8mln)

Blaswich (por, Heracles Amelo,0)

Grifo (as, Hoffenheim, 5.5mln)

Heimeroth (por, fine carriera)

Reece Oxford (dc, West Ham, fp)

Vestergaard (dc, Southampton, 25mln)

Yeboah (as, Fortuna Colonia, 0)

- - -

EINTRACHT FRANCOFORTE

all. Adi Hütter (nuovo)

Acquisti:

Allan (cc, Liverpool, prs)

Geraldes (c, Sporting, p)

Müller (ad, Amburgo, 0)

N'Dicka (dc, Auxerre, 5mln)

Paciencia (pc, Porto, 3mln)

Pecar (pc, Olimpija)

Rebic (as, Fiorentina, 2 mln)

Rönnow (por, Brøndby, 2.8 mln)

Salcedo (dc, Chivas, 2.5 mln)

Torro (cc, Real Madrid, 3.5 mln)

Wiedwald (por, Leeds, 0)

Cessioni:

Beeuschkow (cc, Union Saint Gilloise, p)

Barkok (cc, Hannover, prestito)

Batge (por, Wurzburg Kickers)

Boateng (tq, Sassuolo, 0)

Dadashov (pc, Estoril, 0)

Hradecky (por, Bayer Leverkusen, 0)

Mascarell (cc, Real Madrid, 4mln)

Meier (sp, svincolato)

Wolf (cd, Borussia Dortmund, 5mln)

- - -

FORTUNA DUSSELDORF

all. Friedhelm Funkel (confermato)

Acquisti:

Barkok (tq, Eintracht Francoforte, 0)

Contento (ts, Bordeaux, 0)

Duksch (ad, Standard Liegi, 1.5mln)

Karaman (as, Hannover, 0)

Kaminski (dc, Stoccarda, p)

Lovren (as, Dinamo Zagabria, 0.75mln)

Lukebakio (ad, Watford, p)

Morales (cc, Ingolstadt, 0)

Raman (ad, Standard Liegi, 1.5 mln)

Stöger (tq, Bochum, 0)

Usami (as, Augsburg, riscatto prs)

Zimmer (td, Stoccarda, 0.9mln)

Zimmermann (cc, Stoccarda, 0)

Cessioni:

Bellinghausen (cs, fine carriera)

Haraguchi (as, Hertha, fp)

Ilyoha (pc, Aue, p)

Kiesewetter (ad, svincolato)

Kinjo (cc, svincolato)

Neuhaus (cc, Gladbach, fp)

Ritter (tq, Paderborn, 0.5mln)

Ruzgar (pc, Altinordu)

Schauerte (td, Eupen, 0)

Schmitz (ts, Wolfsberger, 0)

- - -

FRIBURGO

all. Christian Streich (confermato)

Acquisti:

Borrello (ad, Kaiserslautern, 0)

Flekken (pr, Duisburg, 0.8 mln)

Gondorf (cc, Werder Brema, 1.3mln)

Heintz (dc, Colonia, 3mln)

Thiede (por, Bochum, 0.2 mln)

Waldschmidt (pc, Amburgo, 5mln)

Cessioni:

Bussmann (ts, Mainz, fp)

Drager (cd, Paderborn, 0.75mln)

Föhrenbach (ts, Ragensburg, p)

Glikiewicz (por, Union Berlino, 0.15mln)

Guédé (pc, Sandhausen, 0)

Hufnagel (tq, Unterhaching, 0-1mln)

Kaputska (tq, Leicester, fp)

Kempf (dc, Stoccarda, 0)

Klandt (por, Norimberga, fine contratto)

Ignjovski (td, Magdeburgo, 0-6mln)

Möller Daehli (tq, St. Pauli, 0.6mln)

Niedermeier (dc, Melbourne, 0)

Schleusener (pc, Sandhausen, p)

Schuster (cc, fine carriera)

Sierro (cc, San Gallo, prs)

- - -

HANNOVER

all. André Breitenreiter (confermato)

Acquisti:

Asano (sp, Arsenal, p)

Bahre (tq, Meppen, fp)

Bech (cd, Greuther Furth, fp)

Berkok (cc, Eintracht Francoforte, prestito)

Elez (dc, Rijeka, 2.5 mln)

Gueye (pc, Sint-Truiden, fp)

Haraguchi (as, Hertha, 4.5mln)

Senninger (ts, Meppen, fp)

Weinkauf (por, Bayern II)

Wimmer (dc, Stoke City, p)

Walace (cc, Amburgo, 6mln)

Wood (pc, Amburgo, p)

Cessioni:

Benschop (pc, Ingolstadt, 0)

Harnik (a, Werder Brema, 2.5 mln)

Hubner (dc, Union Berlino, 0.5mln)

Huth (pc, Kaiserslautern, 0)

Jonathas (pc, Corinthians, p)

Karaman (as, Dusseldorf, 0)

Klaus (ad, Wolfsburg, 3 mln)

Sané (dc, Schalke 04, 7 mln)

Schmiedebach (cc, Union Berlino, p)

Wolf (cd, Eintracht Francoforte, 0.5 mln)

- - -

HERTHA BERLINO

all. Pal Dardai (confermato)

Acquisti:

Dilrosun (as, Manchester City Under 23, 0)

Gersbeck (por, Osnabruck, fp)

Grujic (cc, Liverpool, p)

Jastrzembski (as, Hertha Under 19)

Klunter (td, Colonia, 2)

Kopke (pc, Aue, 2mln)

Lazaro (ad, Salisburgo, 6.5)

Luckassen (dc, PSV, p)

Cessioni:

Haraguchi (as, Hannover, 4.5mln)

Korber (por, Osnabruck, p)

Schieber (pc, fine contratto)

Weiser (td, Bayer Leverkusen, 12 mln)

- - -

HOFFENHEIM

all. Julian Nagelsmann (confermato)

Acquisti:

Adams (dc, Young Boys, 8mln)

Belfodil (sp, Werder Brema, 6.5 mln)

Bittencourt (as, Colonia, 6 mln)

Brenet (ds, PSV Eindhoven, 5 mln)

Felipe Pires (as, Austria Vienna, fp)

Grifo (as, Borussia Monchengladbach, 5.5)

Joelinton (pc, Rapid Vienna, fp)

Ochs (cs, Bochum, fp)

Cessioni:

Atik (trq, Dynamo Dresda)

Bruno Nazario (as, Atlético Paranaense, prestito)

Giber (dc, Ingolstadt, 1mln)

Gnabry (as, Bayern, fp)

Mees (as, Union Berlino, 0.5mln)

Passlack (td, Borussia Dortmund, fp)

Polanski (cc, fine contratto)

Schwabe (por, Brondby, 0.7mln)

Uth (pc, Schalke 04, 0)

Zulj (trq, Union Berlino, p)

- - -

LIPSIA

all. Ralf Rangnick (nuovo)

Acquisti:

Bruno (ad, Anderlecht, fp)

Cunha (pc, Sion, 15mln)

Damari (pc, Maccabi Haifa, fp)

Mukiele (td, Montpellier, 16mln)

Müller (por, Kaiserslautern, fp)

Nukan (dc, Besiktas, fp)

Saracchi (dc, River Plate, 12mln)

Cessioni:

Abouchabaka (tq, Greuther Furth, p)

Beiersdorf (cc, Meuselwitz, p)

Bernardo (td, Brighton, 10mln)

Coltorti (por, svincolato)

Diawusie (cd, Ingolstadt, 0.5mln)

Janelt (cc, Bochum)

Jung (ts, Brondby, 0.8mln)

Kaiser (cc, Brondby, 0)

Kalmar (tq, Dunajska Streda)

Keita (cc, Liverpool, 60 mln)

Kohn (por, Salisburgo)

Lookman (as, Everton, fp)

Schmitz (td, Colonia, 1.5mln)

- - -

MAINZ

all. Sandro Schwarz (confermato)

Acquisti:

Aaron (ts, Espanyol, p)

Boetius (es, Feyenoord, 3,5 mln)

Bussmann (ts, Friburgo, fp)

Halimi (tq, Brøndby, fp)

Huth (por, Sparta Rotterdam, fp)

Kunde (cc, Atlético Madrid, 7.5mln)

Mateta (pc, Lione, 8mln)

Mwene (ts, Kaiserlsautern, 0)

Niakhaté (dc, Metz, 6mln)

Parker (ad, St. Pölten, fp)

Rodríguez (cc, Maccabi Tel Aviv, fp)

Seydel (pc, Holstein Kiel, fp)

Cessioni:

Balogun (dc, Brighton, 0)

Diallo (dc, Borussia Dortmund, 28mln)

De Jong (dc, Al Ahli, 0)

Lössl (por, Huddersfield, 2.5mln)

Muto (pc, Newcastle)

Rodriguez (cc, Fortuna Sittard, p)

Serdar (cc, Schalke 04, 11 mln)

Sverko (ts, Karlsruhe, 0)

Kodro (ad, Copenaghen, 1.6mln)

- - -

NORIMBERGA

all. Michael Kollner (confermato)

Acquisti:

Bauer (dc, Werder, prestito)

Celebi (dc, Norimberga, 0)

Goden (td, Colonia, 0)

Klandt (por, Friburgo, 0)

Knöll (pc, Amburgo II, 0)

Kubo (pc, Gent, p)

Mathenia (por, Amburgo, 0.5mln)

Tillman (tq, Bayern, 0)

Cessioni:

Alushi (cc, svincolato)

Brecko (td, svincolato)

Garcia (ts, Werder Brema, fp)

Hufnagel (tq, Friburgo, fp)

Kirschbaum (por, Leverkusen, 0)

Möhwald (tq, Werder Brema, 0)

Sepsi (ts, svincolato)

Stefaniak (as, Wolfsburg, fp)

Werner (as, Stoccarda, fp)

- - -

SCHALKE 04

all. Domenico Tedesco (confermato)

Acquisti:

Avdijaj (sp, Roda, fp)

Geis (cc, Siviglia, fp)

Höwedes (dc, Juventus, fp)

Mascarell (cc, Real Madrid, 10mln)

Rudy (cc, Bayern, 16mln)

Sané (dc, Hannover, 7 mln)

Serdar (cc, Mainz, 11 mln)

Skrzybski (ad, Union Berlino, 3.5mln)

Uth (pc, Hoffenheim, 0)

Wright (pc, Sandhausen, fp)

Cessioni:

Coke (td, Levante, 1.5mln)

Goretzka (cc, Bayern, 0)

Hemmerich (td, Aue)

Kehrer (dc, PSG)

Insua (dc, Huesca, p)

Meyer (cc, Crystal Palace, fine contratto)

Pjaca (as, Juventus, fp)

Tekpetey (ad, Paderborn)

- - -

STOCCARDA

all. Tayfun Korkut (confermato)

Acquisti:

Castro (cc, Borussia Dortmund, 5mln)

Didavi (cc, Wolfsburg, 4mln)

Gonzalez (pc, Argentinos, 8.5mln)

Kempf (dc, Friburgo, 0)

Kliment (pc, Brøndby, fp)

Kopacz (tq, Borussia Dortmund, 0)

Maffeo (td, Manchester City, 9 mln)

Sarpei (cc, Senica, fp)

Sosa (ts, Dinamo Zagabria, 6 mln)

Werner (as, Norimberga, fp)

Cessioni:

Ailton (ts, Braga, p)

Asano (sp, Arsenal, fp)

Bruun Larsen (as, Borussia Dortmund, fp)

Burnic (cc, Borussia Dortmund, fp)

Ginczek (pc, Wolfsburg, 14mln)

Green (tq, Greuther Furth, 0.2mln)

Kaminski (dc, Fortuna Dusseldorf, p)

Mané (ad, Sporting CP, fp)

Massimo (ad, Bielefeld, p)

Onguéné (dc, Salisburgo, 2mln)

Zimmer (td, Fortuna Düsseldorf, fp)

Zimmermann (cc, Fortuna Dusseldorf, 0)

- - -

WERDER BREMA

all. Florian Kohlfeldt (confermato)

Acquisti:

Bejimo (td, Djurgarden, 3mln)

Beste (ts, Borussia Dortmund, 0.25mln)

Diagne (dc, Metz, fp)

Harnik (a, Hannover, 2.5 mln)

Kapino (por, Nottingham Forest, 0.3mln)

Klaassen (cc, Everton, 13.5 mln)

Möhwald (tq, Norimberga, 0)

Osako (a, Colonia, 4.5 mln)

Petsos (cc, Rapid Vienna, fp)

Cessioni:

Eilers (ad, Apollon Smirne, 0)

Bauer (dc, Norimberga, prestito)

Belfodil (sp, Standard Liegi, fp)

Delaney (cc, Borussia Dortmund, 20 milioni)

Garcia (ts, Young Boys, 0.8mln)

Guwara (ts, Utrecht)

Junuzovic (tq, Salisburgo, 0)

Kleinheisler (tq, Astana, 0.75 mln)

Schmidt (cc, Wehen, p)

Thy (Erzurumpspor, 0)

Yatabaré (cc, Anversa)

Zhang (West Bromwich, fp)

- - -

WOLFSBURG

all. Bruno Labbadia (confermato)

Acquisti:

Azzaoui (ad, Willem II, fp)

Condé (cc, Holstein Kiel, fp)

Hinds (sp, Greuther Fürth, fp)

Ginczek (pc, Stoccarda, 14mln)

Klaus (ad, Hannover, 3 mln)

Ntep (as, Saint-Étienne, fp)

Pervan (por, LASK)

Roussillon (ts, Montpellier, 5 mln)

Stefaniak (as, Norimberga, fp)

Seguin (cc, Dynamo Dresda, fp)

Tisserand (dc, Ingolstadt, 7 mln)

Weighorst (pc, AZ Alkmaar, 10,5mln)

Cessioni:

Didavi (cc, Stoccarda, 4mln)

Dimata (pc, Anderlecht, p)

Grun (por, svincolato)

Origi (pc, Liverpool, fp)

Osimhen (pc, Charler