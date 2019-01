Bundesliga, la Top 11 del girone di andata: domina il BVB, sorpresa Jovic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo 17 gare in Bundesliga si sono messi in mostra tanti talenti, alcuni più di altri. Inevitabilmente nel stilare una top 11 del girone di andata bisogna considerare l'incredibile rendimento del Borussia Dortmund primo in classifica e dominare della prima parte del campionato, dove a farne le spese è stato il Bayern Monaco. Tra i migliori 11 troviamo anche qualche sorpresa, come Jovic, attaccante dell'Eintracht Francoforte e leader della classifica marcatori.

TOP 11

PORTIERE

Gulacsi, RB Lipsia - In porta la bagarre è stato importante: da Burki a Sommer, passando per Neuer, non è stato facile scegliere ma alla fine abbiamo deciso di inserire in questa formazione dei migliori il portiere del Lipsia, Peter Gulacsi che ha subito 17 reti nel girone di andata, dimostrandosi decisivo in più di un'occasione e per quattro gare consecutive è riuscito a mantenere anche la porta inviolata.

DIFESA

Kimmich, Bayern Monaco - Versatile, coraggioso e sempre affidabile: in questa formazione non può non esserci Joshua Kimmich che ha giocato in diverse posizioni in questa prima parte della stagione ma si è dimostrato quasi sempre impeccabile, fornendo anche sette assist ai suoi compagni. Non ha saltato nemmeno una delle 17 gare del girone di andata.

Upamecano, RB Lipsia - A 20 anni non è più una promessa, ma una vera e propria realtà. Nelle ultime stagioni non ha sbagliato quasi niente, confermandosi una dei migliori giocatori del campionato tedesco ed è stato grande protagonista del muro difensivo del Lipsia.

Sule, Bayern Monaco - Al fianco di Upamecano abbiamo scelto Nicklas Sule, secondo giocatore del Bayern Monaco che a 23 anni si è presto il posto da titolare, scalzando spesso anche Hummels. Sule infatti ha giocato 15 gare su 17 con il 94,53% di precisione nei suoi passaggi, confermandosi al terzo posto in campionato mentre ha vinto il 66% dei contrasti.

Hakimi, Borussia Dortmund - 20 anni compiuti a novembre e già una piccola stella. Dopo un periodo di adattamento si è preso il Borussia Dortmund e non lo ha più lasciato. Si è rivelato infatti uno dei migliori acquisti dell'estate e uno dei giocatori più veloci della Bundesliga.

CENTROCAMPO

Jadon Sancho, Borussia Dortmund - Una delle stelle più luminose del Borussia Dortmund, ad appena 18 anni è già il protagonista dei uno dei campionati più importanti d'Europa. Sei gol e 7 assist per questa prima parte di Bundesliga e strepitoso per qualità e velocità.

Axel Witsel, Borussia Dortmund - Sembra che gioca al BVB da anni. Ci ha messo una gara a prendersi la squadra giallonera, a diventare uno dei giocatori più importanti, che riesce a dare equilibrio e ritmo alla squadra. Ha il 94.54% di precisione nei passaggi, è secondo davanti ad Elvedi e si è inserimento perfettamente nello scacchiere del Dortmund che ora ha anche il suo alfiere.

Marco Reus, Borussia Dortmund - In Germania lo chiamano Capitan Fantastic, termine azzeccato per definire il miglior giocatore tedesco del 2018 secondo una sondaggio della Federazione tedesca. Gli infortuni sono ormai alle spalle, Reus ha già messo a segno 11 gol e fornito sei assist e ora punta a migliorare le 18 reti della stagione 2011/2012. Simbolo, capitano, goleador.

ATTACCO

Haller, Francoforte - Patner perfetto di Jovic, devastante se ha degli spazi a disposizione: Sebastien Haller è stato coinvolto in tutti i gol segnati dall'Eintracht Francoforte, squadra che sta facendo benissimo sia in Europa che in Germania. Ha segnato già 9 gol in campionato e spera in una convocazione della Francia.

Lewandowski, Bayern Monaco - Nonostante l'inizio difficile del Bayern Monaco, Lewandowski ha sempre saputo mettersi la squadra sulle spalle e tirarla su nei momenti difficili. 10 gol, 5 assist il bottino del polacco che però quest'anno ha davanti nella classifica marcatori Jovic e Paco Alcacer. 22 gol in 24 gare in tutte le competizione. Sempre una sentenza.

Jovic, Francoforte - Il grande protagonista del girone di andata. L'anno scorso in 22 gare avevano messo a segno appena 8 gol, quest'anno in 17 gare ne ha già segnati 12 e ha convinto tutti. E' diventato anche il più giovane a trovare cinque reti in una gara di Bundesliga attirando l'attenzione dei grandi club d'Europa. E' senza dubbio l'attaccante del momento.

(4-3-3): Gulacsi; Kimmich, Upamecano, Sule, Hakimi; Sancho, Witsel, Reus; Haller, Lewandowski, Jovic.