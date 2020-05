Bundesliga, potrebbe slittare la ripartenza. Chiesta prima una quarantena di 14 giorni

Secondo quanto riportato dall'agenzia tedesca DPA, il ritorno della Bundesliga potrebbe slittare al 22 maggio e non il 15, come inizialmente ipotizzato, poiché la volontà del Governo è di imporre prima di ricominciare una quarantena di 14 giorni. Il periodo di isolamento potrebbe essere trascorso in centri sportivi specializzati, in modo da preparare al meglio i giocatori.

Ricordiamo che lunedì la Lega calcio tedesca ha rivelato di aver effettuato 1.724 test su giocatori e staff di Bundesliga e Zweite Bundesliga, con 10 casi risultati positivi. In una seconda tornata di test tre membri dell'Aue, club di seconda divisione, ha fatto registrare altri casi positivi.