Bundesliga, via al posticipo Werder Brema-Bayer Leverkusen: le formazioni ufficiali

Si chiude oggi la 26esima giornata di Bundesliga, la prima dalla ripresa del campionato tedesco dopo lo stop per l'emergenza Coronavirus. In campo il Werder Brema e il Bayer Leverkusen. I padroni di casa sono in lotta per non retrocedere, le Aspirine si giocano le proprie chance di accesso alla zona Champions League. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Werder Brema (4-3-3): Pavlenka; Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl; Eggestein, Vogt, Bargfrede; Bittencourt, Selke, Rashica

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Weiser, Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Aranguiz, Demirbay; Wirtz, Amiri, Diaby; Havertz