Bundesliga, Vidal in uscita dal Bayern: nel futuro Premier o Serie A

Uno dei giocatori che a fine stagione potrebbe lasciare il Bayern Monaco è Arturo Vidal. Il giocatore cileno ha il contratto in scadenza nel giugno del 2019, dunque il club tedesco prima di perderlo a parametro zero, questa estate potrebbe cederlo per una cifra ragionevole. Diversi sono i club interessati all’ex giocatore della Juventus e non mancano quelli italiani che conoscono bene Vidal, il quale ha già dimostrato di trovarsi a suo agio nel nostro campionato. Tra tutti ci sono Inter e Milan, due club che stanno cercando un centrocampista di livello e che hanno corteggiato il cileno già la scorsa estate. Ripetuti sono stati i tentativi nerazzurri per acquistare uno dei giocatori che piace di più a Spalletti ma non è esclusa la pista che porta alla Premier League.

Chelsea e Manchester United stanno osservando infatti con attenzione la situazione dell’ex Juve e questa estate potrebbe presentare un’offerta al Bayern per anticipare tutti. Tutto dipende molto da Conte: se dovesse restare a Londra, Vidal sarà certamente uno dei suoi obiettivi, se invece andrà via potrebbe presentare questa richiesta al suo nuovo club perché il Guerriero è uno dei suoi pupilli. Anche Mourinho è un suo grande ammiratore e ha bisogno di rinforzi per costruire un nuovo ciclo vincente al Manchester United. Per Vidal dunque la Germania è sempre più lontana: Italia e Inghilterra chiamano e il giocatore sembra pronto per una nuova avventura.