Buon Napoli in avvio, poi rimonta Juve. Ancelotti contro il rosso a Rui

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è stato un brutto Napoli, quello visto soprattutto in avvio di gara a Torino. Il gol di Mertens sembrava aver scombinato i piani della Juventus di Allegri, tornata in pista grazie alle giocate dei campioni a disposizione. Ronaldo ha mandato a rete Mandzukic, poi il palo del portoghese ha spinto il croato a siglare il sorpasso a inizio ripresa. Bonucci ha chiuso i giochi ma Max Allegri continua a non fidarsi del Napoli nonostante i sei punti di vantaggio sui partenopei. Il campionato è lungo e i punti a disposizione della formazione di Ancelotti sono ancora tanti, mentre il tecnico del Napoli ha contestato la direzione di Banti in occasione del secondo giallo a Mario Rui. “L’arbitro ha preso una decisione superficiale perché non l'aveva fischiato, l'ha fischiato dopo, ha deciso dopo. Della partita sono soddisfatto. Bene i primi venti minuti, siamo stati aggressivi, poi abbiamo cominciato a perdere qualche contrasto e da lì la Juve ha ripreso il campo”, ha detto Ancelotti a Sky nell'immediato post-gara. Il 3-1 limita le ambizioni tricolore del Napoli ma ciò non toglie che bisognerà migliorare in sede di personalità ed esperienza per tenere la Serie A aperta fino alle ultime giornate.