© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo pareggio in pochi giorni per l'Italia Under-21. Gli azzurrini, dopo lo 0-0 contro l'Austria, si fanno bloccare anche dalla Croazia: 2-2 il finale allo Stirpe di Frosinone. Primi 45' ottimi per i ragazzi di Gigi Di Biagio, chiusi in doppio vantaggio grazie all'uno-due firmato da Bastoni e Locatelli tra il 22' e il 26'. Nella ripresa però i croati riescono a recuperare: gol del rossonero Halilovic (in prestito allo Standard Liegi) e di Kalaica. Nel finale grande occasione per Cutrone, ma l'attaccante del Milan non riesce a trovare la deviazione vincente.