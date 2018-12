Buon ritmo, zero gol, due infortuni: Empoli-Inter 0-0 al 45esimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nessun gol ma un discreto primo tempo quello che s'è consumato al Castellani. Dopo 45 minuti, Empoli e Inter sono ancora sullo 0-0 in una gara valida per la 19esima giornata di Serie A. Frazione che ha visto i padroni di casa giocare con linee corte e aggressive, attente nell'intercettare le trame di passaggio dei nerazzurri e nel neutralizzare il maggior tasso tecnico della squadra di Luciano Spalletti.

Il primo tempo non ha fornito grossi sussulti. Le due più importanti occasioni si sono consumate nel giro di pochi secondi, entrambe al 29esimo. La prima è stata firmata da Miha Zajc, numero 6 dell'Empoli che sulla battuta di un corner ha anticipato tutti e per poco non ha centrato lo specchio della porta. La seconda, sul capovolgimento di fronte, ha visto protagonista Mattia Politano, che con un fendente dalla distanza ha dato al pallone una traiettoria insolita e ha chiamato Provedel al grande intervento. Gli ospiti nel finale di frazione hanno alzato il proprio baricentro, ma di fatto il numero 1 dell'Empoli dopo aver respinto la conclusione dell'ex Sassuolo non è mai più stato seriamente coinvolto nella partita.

In vista della ripresa, da registrare che l'Empoli è già stato costretto ad effettuare due cambi. Sfortunata in questo senso la squadra di Iachini, con La Gumina e Pasqual che per problemi fisici hanno lasciato il posto a Zajc e Antonelli.