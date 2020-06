Buona la seconda: Papetti conquista tutti nel pareggio contro la Fiorentina

vedi letture

Fiorentina-Brescia 1-1

In campo prima dello stop, contro il Sassuolo, Andrea Papetti è stato titolare anche contro la Fiorentina nella gara finita 1-1 questo pomeriggio. Classe 2002, scuola Inter dove ha iniziato come esterno, a Brescia ha giocato terzino e si è trasformato in centrale difensivo. E' nel giro della prima squadra dall'estate, dove era in ritiro con Eugenio Corini. Una stagione in Primavera con una finestra tra i grandi, con Diego Lopez ha trovato spazio in prima squadra. Il Brescia lo valuta come una pepita da crescere e da lanciare, in una stagione dove i giovani azzurri coi big non sono mancati: su tutti Sandro Tonali ma anche Mattia Viviani, Massimiliano Mangraviti e Alessandro Semprini.