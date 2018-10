Buona intensità ma nessun gol: Napoli-Liverpool 0-0 al 45'

© foto di Insidefoto/Image Sport

Termina senza gol il primo tempo al San Paolo, 0-0 al 45' tra Napoli e Liverpool. Primo pericolo di marca reds al 9', quando il cross basso di Salah costringe Ospina alla presa bassa. Il Napoli registra l'offensiva avversaria e passa al contrattacco: Callejon lancia Insigne in ripartenza, il magnifico controlla di petto ma il suo diagonale termina di poco a lato. Poco dopo, al 16', ci ritenta Insigne dalla distanza ma la palla non trova la porta. Tre minuti dopo il problema fisico di Keita: il centrocampista lascia il terreno di gioco dopo 19', al suo posto Henderson. Un nuovo pericoloso attacco partenopeo arriva al 33': Milik viene servito in area da Mario Rui, il numero 99 ha poco tempo e poco spazio per calciare e ci riesce senza però piazzare la sfera. Alisson respinge senza troppe difficoltà. Buona intensità al San Paolo e spettacolo più che gradevole, ma il punteggio resta bloccato sullo 0-0.