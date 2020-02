© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Buona la prima per Daniele Padelli, ma adesso inizia una settimana decisiva per l'Inter. Domenica c'è il derby di Milano, grande attesa per la possibilità di mandare in campo Samir Handanovic. Il portiere italiano, all'esordio in una gara di campionato con la maglia nerazzurra, si è ben comportato nella vittoria di ieri contro l'Udinese, senza dover compiere grandi interventi. Ieri lo sloveno era in panchina: un segnale del fatto che il problema al mignolo sia risolvibile e in caso di necessità Handa possa andare in porta. Conte è sembrato fiducioso (per quanto possibile per un allenatore che fa della tensione la sua cifra tecnica), ora inizia la grande attesa.