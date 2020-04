Buona la prima stagione. L'Inter si coccola Barella: tutte le migliori giocate in un video

Buona la prima stagione. Nonostante l'infortunio, Nicolò Barella ha già convinto tutti in casa Inter. Dai tifosi fino ad Antonio Conte, tecnico esigente per antonomasia. Il centrocampista arrivato in estate dal Cagliari alla formazione milanese si è subito imposto in maglia nerazzurra, conquistando praticamente da subito una maglia da titolare. L'Inter lo celebra così, su Twitter, con un video che racchiude le sue migliori giocate della stagione.