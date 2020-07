Buona la quinta per Gasperini. Il tecnico batte la prima volta il collega Zenga

Fino a questa sera Walter Zenga vantava una statistica più che positiva nei confronti di Gian Piero Gasperini. Nei quattro precedenti infatti l’ex Uomo Ragno si era imposto in un’occasione e pareggiato nelle altre tre sfide con Gasperini che vedeva lo zero alla casella vittorie. Uno zero cancellato questa sera e che rimette in pari la sfida fra i due allenatori.

Per andare alla caccia della vittoria di Zenga bisogna andare indietro di 12 anni: 31 agosto 2008, quando il Catania di Zenga alla prima giornata si impose per 1-0 sul Genoa di Gasperini. Arrivarono poi un pari per 1-1 nella gara di ritorno e altri due pareggio: 0-0 in Palermo-Genoa del 2009 e 1-1 in Crotone-Atalanta del 2018.