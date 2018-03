Buona la seconda per Evani: Serbia battuta a domicilio, decide Vido

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima vittoria sulla panchina dell'Under 21 italiana per Alberico Evani, che espugna Novi Sad con una prova convincente griffata ancora Luca Vido, autore del gol decisivo al Karađorđe Stadion e già in gol contro la Norvegia, quattro giorni fa. Per gli Azzurrini diverse occasioni nella prima frazione ma la rete decisiva arriva nella ripresa, con l'attaccante del Cittadella bravo ad approfittare di una deviazione amica per infilare Ostojic, portando in vantaggio l'Italia, un gol di distanza che la squadra manterrà fino al triplice fischio finale.