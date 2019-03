Buona (parzialmente) la prima per Ranieri: Empoli battuto 2-1 in 10 uomini

© foto di www.imagephotoagency.it

Buona la prima per il Ranieri-bis sulla panchina della Roma, almeno per quanto riguarda il risultato. I giallorossi, trascinati dalle reti segnate nel primo tempo da El Shaarawy e Schick, sono riusciti infatti a battere l'Empoli e riportarsi così a -3 in classifica dall'Inter a quota 47 lunghezze. Un successo fondamentale in chiave Champions League, che - complici anche le numerose assenze - è stato accompagnato però solamente a tratti dalla prestazione. Azzurri dl canto loro sfortunati, con un gol annullato nel finale a Krunic e un 2-1 forse troppo severo.

BOTTA E RISPOSTA - Pronti-via e l'Olimpico può già esultare. Il posticipo del 27° turno di Serie A si sblocca infatti dopo appena nove minuti grazie a un gran gol di Stephan El Shaarawy, che sugli sviluppi di un corner si sistema il pallone al limite dell'area e scocca un destro a giro che si insacca sul palo più lontano. Neanche il tempo di festeggiare che arriva però il pareggio dell'Empoli. A rispondere al gol dell'italo-egiziano è una sfortunata autorete di Juan Jesus al 12': sugli sviluppi di un calcio da fermo, Silvestre effettua una torre verso il centro dell'area e il difensore della Roma spedisce involontariamente il pallone alle spalle di Olsen.

RITMI ALTI - La posta in palio è altissima, seppur con obiettivi nettamente diversi, e i ritmi di gioco sono importanti. Da una parte l'Empoli sfiora il gol con un calcio di punizione perfetto di Pasqual, che supera la barriera colpendo clamorosamente la traversa al 16'. Dall'altra, sempre sugli sviluppi di una punizione, un cross di Florenzi viene invece deviato prima da Veseli e poi da Di Lorenzo con la sfera che per poco non beffa Dragowski.

IL RITORNO DI SCHICK - Dopo venti minuti vibranti, la partita si spegne fino al 30', quando una bellissima manovra corale della Roma - firmata Kluivert, Cristante e Schick - porta Zaniolo al tiro da posizione invitante. Il tentativo del numero 22 di casa si spegne sul fondo, ma è comunque il preludio al 2-1. A concretizzarlo ci pensa Patrik Schick, caricatissimo dopo l'iniezione di fiducia di mister Ranieri e di nuovo a segno in campionato dopo oltre due mesi di astinenza. Calcio di punizione morbido dalla destra di Florenzi, Dragowski non esce e l'ex Sampdoria sovrasta in volo Pasqual firmando di testa il 2-1 al 32'. È questo l'ultimo sussulto di un primo tempo che i giallorossi chiudono meritatamente avanti.

KLUIVERT CI PROVA, ZANIOLO KO - L'Empoli sembra rientrare in campo con lo spirito giusto, ma il primo brivido della ripresa arriva dai piedi di Kluivert. Al minuto 53 l'esterno olandese prova infatti la conclusione dalla lunga distanza sfiorando il palo alla destra di Dragowski. Intanto, Ranieri perde un altro pezzo da novanta per infortunio: al 55' deve uscire zoppicando Zaniolo, che già nelle scorse ore aveva accusato un problema al polpaccio destro. Al suo posto, dentro un impalpabile Perotti.

EMPOLI VICINO AL PARI - La Roma si abbassa troppo e l'Empoli prova a reagire con la forza dell'orgoglio, sprecando tuttavia il possibile 2-2 al 65': cross di Pasqual perfetto per la sponda di Farias, Krunic è posizionato benissimo, ma svirgola malamente il pallone a tu per tu con Olsen. Il pericolo subito scuote momentaneamente la truppa di Ranieri, che al 71' si affida nuovamente a El Shaarawy per provare a chiudere la partita: ottimo spunto individuale dell'ex Milan, che si libera in area e cerca di beffare Dragowski con un tocco sul palo più lontano che non trova di poco lo specchio della porta. Capovolgimento di fronte e occasionissima per Dell'Orco al 73': altro mancino delizioso di Pasqual per il difensore azzurro, rimasto in attacco in seguito a un corner, ma il colpo di testa esce di un soffio.

ESPULSO FLORENZI, GOL ANNULLATO A KRUNIC - Continua la settimana da incubo di Florenzi, che all'80' subisce la seconda ammonizione per un intervento in ritardo su Bennacer e lascia così la Roma in dieci uomini in un finale di gara che diventa infuocato. La squadra di Iachini alza il pressing alla disperata ricerca del pari e al'88' riesce finalmente nell'impresa, almeno per qualche secondo. Sponda di Caputo per Krunic che, da poco dentro l'area di rigore, non ci pensa due volte e calcia sul palo più lontano dove Olsen non può arrivare. Sembra fatta per l'impresa azzurra, ma il signor Maresca va a rivedere le immagini e decide di annullare la marcatura a causa di un precedente tocco di braccio di Oberlin. Roma-Empoli finisce così, col grande rammarico della compagine ospite, che ai punti avrebbe sicuramente meritato di pareggiare e che resta invece diciassettesima in graduatoria a sole 22 lunghezze.