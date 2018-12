© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’Inter torna negli spogliatoi in vantaggio nella sfida serale contro la Roma. Occasioni interessanti da una parte e dall’altra. Icardi e Perisic hanno provato a portare i nerazzurri in vantaggio nella prima mezzora, così come Zaniolo e Florenzi per i giallorossi: il capitano della Roma ha colpito il palo al 26’ su splendido suggerimento di Schick col tacco. A sbloccare la situazione ci ha pensato Keita al 37’ su assist dalla destra di D’Ambrosio che, un minuto prima, ha rischiato di rovinare tutto con uno sgambetto in area nerazzurra su Zaniolo. L’arbitro Rocchi, tra le proteste dell’Olimpico, ha però fatto proseguire. Per la gioia di Spalletti, in vantaggio al 45’ per 0-1 nel suo vecchio stadio.