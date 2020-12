"Buonasera Luis, ecco le domande". I quesiti dell'esame farsa sostenuto da Suarez a Perugia

Non solo le accuse dei pm verso la Juventus, riportate dal Corriere della Sera, che avrebbe ostacolato l'indagine in merito all'esame farsa di Luis Suarez. Tramite il sito di Repubblica, grazie alle intercettazioni telefoniche e al sequestro dei supporti informatici, emergono dettagli specifici circa l'esame sostenuto dall'uruguayano.

Il 10 settembre, si legge, l'Università per Stranieri di Perugia invia un file che il giocatore dovrà imparare a memoria: "Buonasera Luis, ecco la lezione di oggi e il testo per l'esame. Buona domenica, ci vediamo lunedì", il virgolettato riportato di una mail. Nella "presentazione", Luis Suarez dovrebbe parlare di se e della sua famiglia, oltre che della propria vita a Barcellona e delle differenze fra il suo paese d'origine (Uruguay) e l'Italia. Ma dalle carte emerge anche la conversazione "libera" avuta col suo esaminatore:

Esaminatore: "Ciao Luis come va?".

Suarez: "Ciao Lorenzo tutto bene. E tu?".

Esaminatore: "Tutto bene grazie. E tu? Come ti trovi a Perugia? E tua moglie e i tuoi figli?".

Suarez: "Mi trovo bene, grazie. Anche loro stanno bene, i bambini vanno a scuola. Però sono un po' preoccupato, ho molto lavoro e pochissimo tempo per stare con la famiglia. La sera torno sempre tardi e sto fuori tutto il giorno".

Esaminatore: "Lo capisco... Dovresti portarli a fare una gita. Qui vicino ci sono dei posti bellissimi da visitare".

Suarez: "È vero Lorenzo, è una buona idea. Mi potresti consigliare un bel posto per fare una gita con loro domenica prossima? Il tempo è ancora bello, non fa freddo, possiamo partire la mattina e rientrare a casa la sera all'ora di cena. Mia moglie e i miei figli saranno molto contenti"

Esaminatore: "Potete andare ad Assisi: è un piccola città molto vicina a Perugia, e ci sono moltissime cose da visitare".

Suarez: "Perfetto, allora domenica andremo ad Assisi! Grazie Lorenzo, vado subito a dirlo a mia moglie!".