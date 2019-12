Buone notizie per l'Inter: Sanchez e Barella parzialmente in gruppo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Buone notizie per mister Antonio Conte e per i tifosi dell'Inter: Alexis Sanchez e Nicolò Barella, nell'allenamento pomeridiano di oggi, hanno lavorato parzialmente in gruppo, svolgendo coi compagni il riscaldamento e poi metà seduta. Soltanto Kwadwo Asamoah si è allenato ancora a parte in vista del Napoli. Lo riporta Sky Sport.