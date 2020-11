Buone notizie per Zidane alla vigilia di Real-Inter: Odegaard e Vazquez in gruppo nella rifinitura

Martin Odegaard e Lucas Vazquez si stanno allenando regolarmente in gruppo nella rifinitura del Real Madrid in vista della sfida di domani sera contro l'Inter. Un rientro importante per il primo, soltanto uno spavento per il secondo (sovraccarico muscolare alla gamba destra sabato con l'Huesca): mister Zidane, come riporta il portale Bernabéu Digital, potrà con ogni probabilità contare su entrambi in Champions League.