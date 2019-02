© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ritorno di Sami Khedira. Sul successo bianconero odierno contro il Sassuolo c'è la firma pesante del centrocampista tedesco, alla seconda gara consecutiva da titolare dopo i problemi fisici che lo avevano condizionato nella prima parte di stagione. Dopo le prove generali col Parma, quando il classe '87 aveva colpito due legni, ecco la fondamentale rete del vantaggio a metà del primo tempo contro i neroverdi. Un gol fondamentale nell'economia della partita, ma più in generale un'ottima notizia per Massimiliano Allegri in vista della seconda parte di stagione. Lo scorso anno Khedira era stato spesso decisivo con i suoi gol e quest'anno, almeno nel girone d'andata, nonostante i risultati positivi alla Juve erano mancati i suoi inserimenti e la sua personalità in mezzo al campo. Più in ottica Champions League che campionato, a dir la verità. Il suo crescere di condizione regalerà così ad Allegri un'opzione in più a centrocampo e permetterà al tecnico di 'mandare al mare Matuidi' in alcune partite (lo stesso Allegri nei mesi scorsi aveva ammesso la propria voglia di far rifiatare l'ex PSG). Se a questo ci aggiungiamo pure il super impatto avuto da Emre Can, ecco che il quadro sembra davvero completo...