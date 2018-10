Burdisso: "Spero di tornare un giorno a lavorare a Roma"

© foto di Federico Gaetano

Nicolas Burdisso, ex difensore di Inter, Roma, Genoa e Torino, ha dato ieri l'addio al calcio tramite un post su Instagram. L’argentino ha parlato ai microfoni di Rete Sport: “Grazie a tutti per i messaggi, sono stati cinque anni bellissimi quelli che ho vissuto a Roma per la qualità e la quantità dei giorni trascorsi alla Roma. Resta una delle esperienze più grandi e più intense della mia vita. Ho avuta tante giornate di gioia ma anche tanto dolore perché ho subito un infortunio gravissimo e l’ho vissuto pienamente con la maglia della Roma. Restano anni bellissimi. Quello alla Roma è stato forse il momento migliore della mia carriera, anche perché sono arrivato al momento giusto in piena maturità mentale e fisica. Spero di tornare un giorno a lavorare a Roma, mi sento identificato con il modo di vivere il calcio la città, sarebbe una sfida ancora più bella quella di portare la Roma a vincere qualcosa in Italia e in Europa. Sempre forza Roma“.