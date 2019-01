© foto di Danilo Vigo

Nicolas Burdisso, direttore sportivo del Boca Juniors, ha parlato della situazione di Nahitan Nandez, centrocampista che è stato a un passo dal Cagliari nelle scorse settimane. "È stato molto chiaro, ha sempre dato priorità al Boca, farà il meglio per noi. Ha analizzato le proposte, ha continuato ad allenarsi come sempre. Emoziona vederlo allenare, trasmette cose che non fanno in molti".