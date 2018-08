Burruchaga jr: "Il cognome non mi pesa. Al Chievo ho detto subito sì"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Burruchaga, figlio del mitico Jorge e nuovo acquisto del Chievo Verona, ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione: "Mi sono trovato bene in questi primi giorni, sono stato accolto bene fin da subito. Sono lontano da casa ma non ho problemi. La trattativa? Non avevo contratto, il mio agente mi ha parlato di questa ipotesi e io ho detto subito di sì, senza dubbi. Pressioni per il cognome? Non ne ho, fin da piccolo sono stato abituato. Quando ho iniziato sembrava strano, ma mi sono abituato velocemente e col passare degli anni ero solo un giocatore come gli altri. La Serie A è uno dei campionati più difficili, io darò sempre il massimo. I miei idoli? Mi piace molto Redondo, mi alleno per giocare come lui. La settimana scorsa ho iniziato ad allenarmi seriamente, in questa sto migliorando e la prossima sarò al 100%".