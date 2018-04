Busacca replica a Buffon: "L'arbitro deve decidere in un secondo"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il capo dipartimento degli arbitri della FIFA Massimo Busacca ha parlato ai microfoni di Premium Sport del rigore concesso al Real Madrid contro la Juventus in Champions League che ha scatenato le polemiche, in campo e fuori, di Gianluigi Buffon: “Se fai l'arbitro fai un lavoro dove devi decidere in meno di un secondo e non si può pensare a molte altre cose. È come per i portieri che devono compiere una parata con l'istinto, senza rifletterci sopra. Dobbiamo essere concentrati sulla decisione del momento che è già difficile prendere. - continua Busacca – Le critiche di Buffon? Nella mia carriera ho sempre dovuto prendere decisioni in una frazione di secondo e non avevo tempo di pensare a dove ero o a quanto era successo prima. Chiaro che se avessimo a disposizione 10 minuti potremmo anche pensare ad altre cose ma neanche un dottore decide in meno di un secondo quello che deve fare. A volte dobbiamo decidere anche senza vedere e un grande arbitro deve basarsi sull'istinto naturale”.