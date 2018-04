Butragueno: "Juve squadra di campioni. Zidane? Per noi resta al Real"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid, Emilio Butragueño, ha parlato su Canale 20. Ecco quanto evidenziato da Tuttojuve.com:

L'ha sorpresa la formazione della Juventus? Un po' più rispetto per il Real. Sarà più difficile per voi? "La Juventus è una squadra di campioni, ha una mentalità vincente e sicuramente sarà molto difficile, lo sappiamo. La Juventus ha giocato due delle ultime tre finali di Champions League. Serve una grande partita al Real Madrid per ottenere un bel risultato".

Solo per stasera toglierebbe un giocatore alla Juventus? "No, la squadra è più importante, sempre. E' uno sport collettivo".

Dybala, Higuain? "Sono due giocatori che per caratteristiche possono risolvere in qualsiasi momento una partita, una qualificazione. Cristiano per noi è una garanzia, ma alla fine conta il gioco di squadra".

Raul ha detto che Zidane deve continuare con il Real. Ma Zidane ha detto ieri: alla Juventus mai dire mai. "Siamo soddisfatti di lui, se dipendesse da noi resterebbe al Real".