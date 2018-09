Butragueno: "Roma difficile. Monchi la renderà competitiva"

© foto di Marco Conterio

Emilio Butragueno, dirigente del Real Madrid, è stato intervistato da Roma TV. Ecco un'anticipazione delle sue dichiarazioni, che andranno in onda integralmente nel corso del prepartita: “È la competizione più complicata e più ambita, il giocatore vuole dimostrare a sé stesso che può vincerla. Esercita un'attrazione notevole per i giocatori, una partita di Champions League è diversa da tutte le altre. Sarà molto difficile per noi, l'anno scorso la Roma ha dimostrato il suo carattere competitivo. La doppia sfida contro il Barcellona era molto complicata. La Roma ha ribaltato il confronto, che dopo l'andata sembrava già chiuso. Anche in semifinale ci sono andati vicino, nonostante le circostanze avverse. La Roma ha dimostrato coraggio fino alla fine per andare ai supplementari. Questo è significativo, sarà una squadra difficile da affrontare. Monchi ha esperienza, un grande acquisto per la Roma. Renderà il club più competitivo. Quando hai una strategia e hai pazienza, i risultati arrivano. La società della Roma ha intrapreso la strada giusta. Lopetegui è molto capace, sa cosa significhi il Real. ha già molta esperienza nel calcio. Ha fatto un lavoro straordinario con Nazionale e con il Porto. Pensiamo sia preparato per portarci lontano anche quest'anno. Dobbiamo avere anche fortuna ma lui ha le qualità per aiutarci a far bene. Nel Real si festeggiano i titoli ma dopo tre minuti si pensa già alla sfida successiva. Le vittorie sono la base per crescere. Ogni anno aspiriamo a essere ancora migliori. Questo è il nostro obiettivo"