Bye Bye Boa, è stato bello. Il Sassuolo pensa già a un futuro con il 'doppio' centravanti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kevin Prince Boateng non vestirà la maglia del Sassuolo nella prossima stagione. Giovanni Carnevali è stato chiaro: il futuro del ghanese sarà lontano da Sassuolo. Al momento le opzioni sono due: riscatto del Barcellona con cessione ad un altro club spagnolo, oppure risoluzione dell'accordo con i neroverdi (i rapporti tra le parti, specialmente con l'agente Edoardo Crnjar sono ottimi) e non ci saranno problemi, con il Boa libero di trovare una nuova sistemazione. Il Boa è stato il grande colpo del mercato estivo 2018/2019. ha collezionato 13 presenze e ha realizzato 4 gol in campionato, saltando 7 gare per infortuni e una per scelta tecnica. Con Boateng in grande forma si è visto, probabilmente, il miglior Sassuolo della stagione. Il giocatore ex Milan ha mostrato lampi di luce abbagliante nei primi mesi della sua nuova avventura, poi è stato condizionato dagli infortuni e il Sassuolo, probabilmente non è un caso, ha abbassato pesantemente il suo rendimento.



IL FUTURO Il Sassuolo, per stessa ammissione dell'a.d. Carnevali, ha già iniziato a guardare oltre. Il club neroverde ha mandato in gol 19 marcatori stagionali diversi lo scorso anno ma ha avuto un grande problema: l'assenza del goleador, del vero bomber. Il Sassuolo potrebbe addirittura ingaggiare due nuovi centravanti, rivoluzionando completamente il pacchetto offensivo da mettere a disposizione di mister Roberto De Zerbi. Praticamente chiuso l'accordo con l'Empoli per Ciccio Caputo, bisogna solo trovare la quadra sulle contropartite da girare all'Empoli, i neroverdi stanno provando anche un altro colpo in avanti: Roberto Inglese. L'attaccante ha fatto bene in prestito al Parma ma il Napoli, club proprietario del cartellino, chiede 20-25 milioni, un prezzo ritenuto eccessivo dalle parti di Sassuolo. Inglese comunque non è l'unico nome cerchiato in rosso sul taccuino di Rossi e Carnevali, a testimonianza di come il Sasol non voglia lasciare nulla al caso e voglia provare ad accontentare il suo allenatore in tutto e per tutto.



BISOGNA AVERE FIDUCIA - "Si parla sempre di obiettivi ma prima si deve vedere che squadra si fa. Se vogliamo diminuire il gap con chi ci ha preceduto bisogna fare investimenti importanti. Per ora non giudico, aspettiamo la fine del mercato. Ci stiamo muovendo, vediamo cosa la società riuscirà a raggiungere. Io mi fido": parole e musica di Roberto De Zerbi alla Gazzetta dello Sport. La società si sta muovendo, è inutile giudicare il mercato dopo queste poche mosse. E' stato confermato Rogerio (niente recompra per la Juventus), è arrivato il giovane Sala che probabilmente sarà girato in prestito, è stato ceduto Stefano Sensi (merita una grande chance dopo la crescita avuta nell'ultima stagione, giocatore intelligente, legge le linee di passaggio come nessun altro, è bravo nel palleggio e può giocare in più ruoli). Trattative con la Juve per Luca Pellegrini, terzino classe '99, e Hamed Junior Traorè, centrocampista classe 2000. Piace anche il difensore Andrew Gravillon che potrebbe rimpiazzare Demiral, destinato alla Juve. "Io mi fido" ha detto De Zerbi. Questo deve essere il mantra dei tifosi neroverdi.