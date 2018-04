C'è la fila per Torreira. Il gioiello della Samp, in campo e sul mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Oddo, fin qui, è un allenatore ancora tutto da decifrare. Ha fatto molto bene, ma la sua storia è ancora tutta da raccontare. Di una cosa, però, siamo certi: è stato il primo a puntare su Lucas Torreira. E quindi ha già la sua bella fetta di merito.

Dal regista del Pescara che si giocò i playoff a quello che oggi guida la Sampdoria è passata tanta acqua sotto i ponti. Il classe '96 di Fray Bentos, Uruguay, si è irrobustito ed è diventato più esperto. L'impressione, però, è sempre la stessa: che sappia prima di chiunque altro dove la palla andrà, o dove deve mandarla. E che sappia farlo meglio di chiunque altro.

Nella sorprendente Sampdoria di Ferrero (sorprendente, non prendiamoci in giro: chi ci avrebbe scommesso, qualche anno fa?) Torreira è il gioiello che fa brillare gli altri di luce riflessa. E di conseguenza quello più ambito sul mercato. In estate i blucerchiati sanno già come muoversi, sanno già che qualche talento lascerà la nidiata e che a livello economico il guadagno può essere non irrilevante. A una condizione: che arrivi il benedetto rinnovo. Perché il contratto attuale prevede una clausola da 25 milioni di euro, e a quelle cifre si tratterebbe di una svendita. Chiuso il rinnovo (se andrà così) il futuro non sembra difficile da immaginare. C'è il Napoli che bussa alla porta in caso di partenza di Jorginho, c'è la Roma che bussa da anni, c'è mezza Europa che guarda a Bogliasco. C'è la fila, per il regista del futuro.