C'è ancora una bella differenza tra Icardi e Lautaro

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

La mossa a sorpresa. Quella che nessuno si aspettava perché, per tutti, quello di stasera sarebbe dovuto essere un importante banco di prova per Lautaro Martinez. Invece, Luciano Spalletti per il big match della 34esima giornata ha lanciato Icardi titolare, per la quarta volta da quando l'attaccante di Rosario è tornato in gruppo senza fascia di capitano. E ha avuto ragione.

Mauro Icardi ha fatto la differenza, pur senza segnare. Ha sfiorato il gol al 12esimo scappando via a Bonucci, poi di nuovo al 30esimo con Matuidi che s'è sostituito a Szczesny per intercettare il suo tiro a botta sicura. E' calato nella ripresa, ma al 70esimo s'è comunque inventato un assist al bacio per Perisic, che ha prodotto la migliore occasione dei nerazzurri nella ripresa.

Otto gol realizzati contro la Juventus prima del match di questa sera. Tanti, tantissimi contro la terza vittima preferita di Icardi. Che forse è stato scelto anche per questo e ha risposto presente, ha lanciato un segnale qualora ne fossero necessari di nuovi: al netto delle vicende extracalcistiche, lui resta uno straordinario centravanti, un ottimo numero 9. E l'Inter che ha già deciso di cederlo in estate non potrà sottovalutare il fatto che, sul mercato, ci sono pochissimi sostituti alla sua altezza. Di certo, non basterà il solo Lautaro Martinez per una squadra che punta a colmare il gap con la Juventus: al momento, tra i due c'è ancora una bella differenza.