C'è ancora una bella differenza tra la Juventus e le altre

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Complimenti alla Juventus. Antonio Conte, nelle sue interviste post-gara, ha più volte chiuso le sue frasi con i complimenti all'avversario. Per rispetto sportivo, ma anche per la consapevolezza che al termine di quella che poteva essere la gara della svolta sono riaffiorate le vecchie certezze: nessuno è come la Juventus.

La profondità della rosa, la capacità di gestire partite così importanti, lo spropositato numero di grandi calciatori. La Juventus è questi dettagli e anche altri, tanti aspetti che negli ultimi anni hanno creato un gap che l'Inter con l'ingaggio di Antonio Conte, e dopo l'ultima campagna acquisti, ha dichiarato di voler ricucire. Ci proverà ancora la squadra nerazzurra, forse prima di ieri sera pensava di essere più avanti. Ma la distanza c'è, è ancora ben visibile.

L'Inter ha fatto il suo, ha mostrato organizzazione e il carattere del suo allenatore. Ha reagito dopo il gol di Dybala, ma pian piano ha concesso metri e terreno e alla fine è capitolata. Trafitta da una fucilata di Gonzalo Higuain, cecchino implacabile che in un mese e mezzo ha già vinto la sua personale battaglia: restare per dimostrare che può ancora fare la differenza con la Juventus. Riprendere da dove aveva lasciato per fare esattamente ciò che sta facendo. Storia simile a quella di Paulo Dybala, ieri il migliore insieme a Pjanic.

Dopo sette giornate la Juventus è già in vetta alla classifica. Ha già battuto le due principali antagoniste e cresce in condizione e convinzione. Il gol di Higuain, arrivato al 24esimo tocco consecutivo, certifica che alla classe dei singoli Maurizio Sarri sta aggiungendo del suo. Un lavoro che gara dopo gara è sempre più visibile. Un lavoro che ha già fugato i dubbi di chi non lo riteneva all'altezza della situazione e che può portare questa squadra a issarsi su vette inesplorate.