C'è gloria anche per Jorginho e Orsolini. Italia-Armenia è 8-0

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

L'Italia segna anche il 7-0 contro l'Armenia, in gol al 76' Jorginho su calcio di rigore. Il regista del Chelsea ha trasformato il calcio di rigore conquistato da Orsolini per fallo di Hovhannisyan, portando come detto il risultato sul 7-0 a poco meno di 15' dal termine.

Passata una manciata di secondi e arriva anche il clamoroso 8-0 con Riccardo Orsolini: l'attaccante del Bologna si fa trovare liberissimo al centro dell'area e su cross di Federico Chiesa trova la rete dell'8-0 al minuto 77.